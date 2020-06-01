«Майданів у Білорусі не буде» – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився проти протестів у країні і заявив, що «майданів у Білорусі не буде».

Слова Лукашенка прозвучали на зустрічі з головою Комітету державної безпеки країни Валерієм Вакульчиком, яка відбулася 1 червня на тлі зростання протестної активності в Білорусі напередодні призначених на серпень президентських виборів.

«Ми абсолютно знаємо цілі, які переслідують тут окремі вітродуви. Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих «майданутих» хочу попередити, що майданів у Білорусі не буде», – наводить слова Лукашенка агентство БелТА.

Назвавши своїх опонентів «вітродувами», Лукашенко натякнув на їхній зв’язок з іноземними країнами, оскільки в тому ж виступі він сказав, що знає, «з якого боку дмуть вітри на нашу білоруську землю». «Не з того боку, звідки хотілося б», – додав президент Білорусі.

З контексту виступу можна зрозуміти, що він мав на увазі перш за все Росію, у відносинах Білорусі з якою останнім часом проявляється напруженість.

Лукашенко також послався на «газету сусідньої країни», яка писала, що в Білорусі з’явилися «нові Пашинян і Зеленський».

Нинішній прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прийшов до влади в результаті масових протестів, а президент України Володимир Зеленський переміг на виборах, не будучи професійним політиком. За словами Лукашенка, нікого з білоруських опозиціонерів не можна порівняти з Пашиняном і Зеленським.

Про подібність, зокрема, блогера Сергія Тихановського до Зеленського і Пашиняна писав днями російський «Коммерсант», посилаючись при цьому на білоруського соціолога Андрія Вардомацького.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.

Опозиція не висунула єдиного кандидата, проте в рамках передвиборної кампанії проводить масові акції протесту, на які не тільки в Мінську, але і в інших містах приходять сотні людей.

Одним з неформальних лідерів протестного руху став популярний блогер Сергій Тихановський. Днями він був затриманий, проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням в насильстві щодо співробітників міліції. Його дружина Світлана, яка офіційно балотується в президенти, виступила в понеділок з відкритим листом, звинувативши владу в провокації. Напередодні в Мінську та інших містах пройшли акції протесту, однією з головних вимог яких було звільнення Тихановського.