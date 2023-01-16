У Білорусі розпочалися спільні з Росією навчання військової авіації

У Білорусі 16 січня розпочалися білорусько-російські спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил двох країн.

«Головна мета навчань – підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань», – заявили в Міністерстві оборони Білорусі. Тиждень тому на територію Білорусі прибула російська авіація.

У Міноборони Білорусі повідомили, що в рамках маневрів, під час яких «будуть задіяні всі аеродроми, а також полігони військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони» країни, планується відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання вздовж кордону, авіапідтримку угруповання військ, висадку тактичного десанту, а також доставку вантажів та евакуацію поранених. Навчання триватимуть до 1 лютого.

Про створення єдиного оборонного простору Москва і Мінськ оголосили у грудні 2022 року. Президент РФ Володимир Путін тоді повідомив, що Росія продовжить готувати екіпажі для білоруських військових літаків, які можуть нести ядерні боєприпаси.

Раніше на територію Білорусі прибули близько десяти тисяч російських військових. Влада обох країн спочатку пояснювала це спільними навчаннями, а потім оголосила про створення спільного угруповання військ, яке розпочало «озброєний захист союзної держави» у зв’язку із «загостренням ситуації на її західних кордонах».

Українське військове командування неодноразово заявляло про можливу підготовку нового вторгнення російських військ із території Білорусі. Перша така спроба, що закінчилася невдачею, була зроблена на початку повномасштабної війни, в лютому.

У звіті британської військової розвідки минулого тижня зазначалося, що хоча Росія тримає велику кількість сил у Білорусі, вони переважно беруть участь у навчанні, і малоймовірно, що можуть бути використані для нового наступу в Україні. Експерти вважають більш вірогідним поясненням військової активності Мінська прагнення відволікти Збройні сили України і змусити їх тримати на своїх північних кордонах значне угруповання військ.