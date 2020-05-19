ЦВК Білорусі відмовив у реєстрації прихильникам опозиціонера Статкевича

Центрвиборчком Білорусі на засіданні у вівторок відмовив в реєстрації 22-м ініціативним групам з висунення кандидатів на запланованих на серпень президентських виборах.

Серед відхилених заявок – ті, що подавали прихильники опозиційного політика, лідера незареєстрованої соціал-демократичної партії («Народна Громада») Миколи Статкевича. Агентство «Інтерфакс» зазначає, що глава виборчкому Лідія Єрмошина звинуватила соратників Статкевича у спробах заразити співробітників ЦВК коронавірусом. Єрмошина стверджує, що в групі опозиціонерів була людина з позитивним тестом на цей вірус. Реакцію активістів на ці слова агентство не наводить.

19 травня ЦВК зареєструвала лише одну ініціативну групу, яка представляє заступника голови Асоціації вантажоперевізників «Регіон 8» Наталію Кисіль.

Всього до ЦВК надійшло 55 заяв від потенційних кандидатів. Це число називають рекордним за всю історію президентських кампаній в країні. Прийом заяв закінчили минулої п’ятниці. Тоді ж комісія розглянула 14 заявок, зареєструвавши чотири групи, зокрема чинного президента Олександра Лукашенка.

Серед тих, кому відмовили, блогер Сергій Тіхановський, який веде популярний YouTube-канал «Країна для життя». На машині з логотипом «Реальні новини» блогер більше місяця їздив по країні. Після затримання Тіхановського 6 травня розпочались акції на його підтримку. 18 травня блогеру призначили другий адміністративний арешт на 15 діб.

Парламент Білорусі затвердив датою чергових виборів президента 9 серпня. Передвиборна кампанія проходить в умовах епідемії коронавірусу, хоча загальнонаціональний карантин в країні не вводили. З 4 по 8 серпня відбудеться дострокове голосування.

Білоруські політичні партії, які позиціонують себе як опозиційні до чинного голови держави Олександра Лукашенка, виступили із заявами про свою відмову від участі в чергових президентських виборах.