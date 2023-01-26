У Білорусі визнали «екстремістськими» офіс Тихановської та «Координаційну раду» опозиції

У Білорусі визнали «екстремістськими формуваннями» офіс Світлани Тихановської та Координаційну раду, повідомляє правозахисний центр «Весна». За даними правозахисників, відповідну інформацію поширили у четвер провладні інтернет-ресурси Білорусі.

«Групи громадян, об’єднані під назвами «Кординаційна рада», «Команда Світлани Тихановської», що складається з «Офісу Світлани Тихановської» та «Прадставників Світлани Тихановської»; «Аналітики Світлани Тихановської» (зокрема члени закритого Telegram-ресурсу «Analityki ST»), визнані екстремістськими формуваннями», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення ухвалене МВС за буцімто «публічні заклики до санкцій, організацію діяльності з підготовки та здійснення замахів на суверенітет та громадську безпеку Республіки Білорусь».

Діяльність об’єднань, визнаних екстремістськими, автоматично є забороненою.

На початку вересня минулого року до переліку «екстремістських формувань» внесли Об’єднаний перехідний кабінет, про створення якого Тихановська оголосила 9 серпня. Перед цим перехідний кабінет видав свою першу постанову – у ньому відновлення та захист суверенітету Білорусі оголошували пріоритетним завданням організації.

17 січня в Мінську розпочався заочний суд над білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Їй інкримінують кілька статей Кримінального кодексу Білорусі: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.

Білоруська опозиціонерка, яка проживає в еміграції в Литві, назвала суд «фарсом» і «помстою» Олександра Лукашенка, заявивши, що їй не надали доступ до судових документів.

Крім Тихановської, у «справі Координаційної ради» фігурує також голова Народного антикризового проводу Павло Латушко. Його звинувачують у закликах до санкцій, розпалюванні ворожнечі, отриманні хабара та створенні екстремістської організації. Подібні звинувачення висунули і на адресу членів Координаційної ради Марії Мороз, Ольги Ковалькової і Сергія Ділевського.

У прокуратурі заявили, що «Тихановська, Мороз, Ковалькова, Латушко і Ділевський у різний час вступили в таємну злочинну змову, в тому числі з іншими особами, з метою захоплення державної влади».

Всі фігуранти «справи Координаційної ради» перебувають за межами Білорусі. Їхню справу розслідували в рамках «спецрозслідування», а суд проходить заочно.

Після масових протестів у 2020 році режим Лукашенка переслідує та ув’язнює дедалі більше опозиційних діячів, журналістів й активістів.