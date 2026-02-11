У Білорусі розпочне мовлення військовий телеканал

У Білорусі планують запустити військовий телеканал, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Запуск каналу приурочений до 23 лютого, коли Білорусь на державному рівні відзначає «День захисника Вітчизни» – свято, що в пострадянській країні замістило День радянської армії та військово-морського флоту.

Цей день у незмінну дату відзначають також і в Росії.

Військовий телеканал буде включений до переліку державних каналів.

Мовлення базуватиметься на «патріотичному контенті» та кіно. Про це в ефірі «Радіо-Мінськ» заявив помічник міністра оборони з ідеологічної роботи у Збройних силах – начальник головного управління ідеологічної роботи міністерства оборони генерал-майор Леонід Касинський.