Співробітникам російського каналу «Звєзда» заборонили в’їзд до України на три роки – СБУ

Співробітникам телеканалу Міністерства оборони Росії «Звєзда» заборонили в’їзд до України на три роки, повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська в коментарі виданню «Українська правда».

Вона нагадала, що телеканал перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що 13 грудня журналісти вилетіли до швейцарського Цюриха. На них склали адміністративний протокол через «порушення режиму в пункті пропуску при в’їзді в Україну».

9 грудня після першого за три роки «нормандського саміту» Зеленський запропонував російським журналістам приїхати до України, на Донбас, щоб побачити все на власні очі.

У відповідь вони поскаржилися, що мають проблеми під час візитів до України.

Вранці 12 грудня на сайті телеканалу Міноборони Росії «Звєзда» з’явилася інформація про те, що знімальну групу цього каналу пустили в Київ. Кореспондентка Діана Сіразі й оператор Олександр Столєров прилетіли у «Бориспіль». На телеканалі стверджують, що приїхали до Києва «після запрошення українського президента Володимира Зеленського».

У Державній прикордонній службі повідомили, що представників «Звєзди» можуть притягти до адміністративної відповідальності за проведення незаконної зйомки під час перетину кордону.