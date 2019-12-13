Журналіст російського телеканалу повідомив, що прикордонники не впустили його до України

Журналіст російського телеканалу НТВ Сергій Савін повідомив, що українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не впустили його до України.

«Офіційна причина – я не зміг підтвердити ціль свого запланованого перебування тут», – сказав Савін у відеозверненні, яке телеканал оприлюднив у Facebook.

За його словами, він збирався працювати над темами про вбивство журналіста Павла Шеремета, майбутню активізацію газових перемовин Росії та України, потенційний обмін утримуваними особами та новий режим припинення вогню на Донбасі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі «Українській правді» підтвердив, що Савіну відмовили у в’їзді на територію України.

«У ході контролю, зокрема, було встановлено, що він незаконно відвідував тимчасово окуповану територію в Донецькій області», – сказав Демченко.

Телеканал НТВ, зі свого боку, написав: «Нещодавно [президент України Володимир] Зеленський запропонував російським ЗМІ приїхати до Києва та особисто подивитися на те, що відбувається в Україні. Наш кореспондент Сергій Савін повірив цьому, полетів у Київ і… його не впустили».

9 грудня після першого за три роки «нормандського саміту» Зеленський запропонував російським журналістам приїхати до України, на Донбас, щоб побачити все на власні очі.

У відповідь вони поскаржилися, що мають проблеми під час візитів до України.

Вранці 12 грудня на сайті телеканалу Міноборони Росії «Звєзда» з’явилася інформація про те, що знімальну групу цього каналу пустили в Київ. Кореспондентка Діана Сіразі й оператор Олександр Столєров прилетіли у «Бориспіль». На телеканалі стверджують, що приїхали до Києва «після запрошення українського президента Володимира Зеленського».

У Державній прикордонній службі повідомили, що представників «Звєзди» можуть притягти до адміністративної відповідальності за проведення незаконної зйомки під час перетину кордону.