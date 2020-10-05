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05 жовтня 2020, Київ 11:14
Новини | Міжнародні

Кількість затриманих на акціях у Білорусі зросла до 247 – правозахисники

Протестувальники намагаються залізти у водомет, Мінськ, 4 жовтня 2020 року

За останніми даними, 247 людей затримано на акціях протесту в Білорусі в неділю, 4 жовтня, повідомив правозахисний центр «Весна».

Список розміщений на сайті центру.

Найбільше затриманих – у Мінську, де, за повідомленнями, на протести 4 жовтня вийшли сто тисяч людей. Крім того, правозахисники мають інформацію про затриманих людей у Бресті, Гродні, Вітебську, Могильові, Бобруйську, Солігорську.

Відміток, що людей відпустили з територіальних РУВС, поки що небагато.

Раніше «Весна» повідомляла, що в білоруських містах затримали понад 10 журналістів і фотокореспондентів різних видань. Затримання зафіксовані в Мінську, Бресті, Гродні, Вітебську, Могильові, Бобруйську.

Білоруська асоціація журналістів повідомила, що міліція відпустила більшу частину співробітників ЗМІ.

У Білорусі майже два місяці тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко. За даними правозахисного центру «Весна», число політв’язнів у країні зросло в 25 разів, штрафи досягли 240 тисяч доларів.

«Хода за звільнення політв'язнів» пройшла в Мінську – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Хода за звільнення політв'язнів» пройшла в Мінську – фотогалерея

Десятки тисяч людей взяли участь в «Ході за звільнення політичних в'язнів», яка пройшла в неділю 4 жовтня в столиці Білорусі, Мінську. Від початку президентської кампанії кількість політичних в'язнів у тій країні зросла від трьох до 77 людей. Триває 57-й день протестів проти фальсифікації президентських виборів.

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