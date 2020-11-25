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25 листопада 2020, Київ 15:17
Новини | Міжнародні

У Білорусі затримали колишнього слідчого, який допомагав шукати роботу звільненим силовикам

За повідомленням, він перебуває у в’язниці на Окрестіна

Колишній слідчий Слідчого комітету Білорусі Євген Юшкевич затриманий у Мінську, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. За повідомленням, він перебуває у в’язниці на Окрестіна.

Влітку Юшкевич ініціював і запустив проєкт bychange.me – із допомоги в працевлаштуванні силовикам, які втратили роботу через свої вчинки, переконання або висловлену думку.

Відомо, що Юшкевича затримали 24 листопада ввечері. Його аккаунт у твіттері, де він висловлювався про МВС і СК, недоступний.

Євген Юшкевич родом із Могильова. Він закінчив юридичний факультет Білоруського державного університету, два роки працював поза штатом у слідчому відділі прокуратури Мінська, потім ще п’ять – слідчим і старшим слідчим Департаменту розслідування економічних злочинів СК у Мінську.

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