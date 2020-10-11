Правозахисники повідомили про майже 200 затриманих під час розгону протестів у Білорусі

У Білорусі силовики затримали 184 людей під час акції «Марш честі», повідомляє правозахисний центр «Весна».

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, у цей список потрапили не лише безпосередні учасники демонстрацій у Мінську й інших містах, а й кілька десятків журналістів білоруських і закордонних ЗМІ.

Правозахисники заявляють, що остаточна кількість буде набагато більшою – жорстокі затримання із побиттями на центральних вулицях та у дворах тривають по всьому Мінську.

В інших містах протестувальникам не дозволяють навіть збиратися в колону.

Під час розгону мітингувальників силовики застосовують світло-шумові гранати, сльозогінний газ, водомети, стріляють у повітря, б'ють людей кийками.