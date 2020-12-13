Число затриманих у Мінську зросло майже до 300 – правозахисники

У Білорусі силовики 13 грудня затримали щонайменше 285 людей, які продовжують протестувати проти фальсифікації президентських виборів і насильства. Оновлені дані про затриманих наводить правозахисна група «Весна».

Більшість людей затримані у Мінську.

Водночас державне агентство «Белта» з посиланням на мінське управління внутрішніх справ повідомило про понад 300 затриманих у білоруській столиці.

Акції протесту в Білорусі набувають форми маршів у районах.

Сили безпеки в балаклавах намагаються розігнати мітинги і затримати учасників, але не встигають розігнати всі акції, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

За даними білоруського видання «Наша нива», 13 грудня по всій країні відбулося понад 120 маршів, у них брали участь від кількох десятків до декількох сотень людей.

Масові акції проти Лукашенка у Білорусі тривають від дня президентських виборів 9 серпня. Протестувальники називають результати голосування сфальсифікованими на користь Лукашенка і вимагають повторного голосування.

Міліція жорстко розганяє протести. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження. Кілька людей за час протестів загинули.