У Білорусі з СІЗО випустили ще двох учасників зустрічі з Лукашенком

У Білорусі з СІЗО під домашній арешт перевели ще двох політв’язнів, які брали участь у недавній зустрічі з Олександром Лукашенком.

Це член президії опозиційної Координаційної ради Лілія Власова і адвокат Ілля Салей, повідомляє Tut.by з посиланням на адвокатів і раніше звільненого політолога Юрія Воскресенського.

Раніше 19 жовтня стало відомо, що з СІЗО відпустили ще одного учасника зустрічі, політтехнолога Віталія Шклярова.

Таким чином, із 12 представників білоруської опозиції, з якими Лукашенко 10 жовтня зустрічався в СІЗО Комітету держбезпеки (КДБ), запобіжний захід змінено п’ятьом. Семеро, в тому числі Сергій Тихановський і Віктор Бабарико, залишаються за ґратами, як і Марія Колесникова, яка від участі у зустрічі відмовилася.

Звільнення політв’язнів є однією з вимог білоруської опозиції, разом із проведенням нових виборів президента. На виконання вимог колишній кандидат у президенти Світлана Тихановська дала Лукашенкові термін до 25 жовтня, заявивши, що в разі відмови в країні розпочнеться загальний страйк.

Про що говорив Лукашенко з опозиціонерами в СІЗО, офіційно не повідомлялося. За словами адвокатів заарештованих, ішлося про можливу участь опозиції в підготовці нової конституції, при цьому малося на увазі, що вуличні акції протесту, які тривають від дня президентських виборів 9 серпня, будуть припинені.