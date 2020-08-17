У Білорусі страйкують працівники державної Белтелерадіокомпанії

У Білорусі 17 серпня до страйку приєдналися співробітники державної Белтелерадіокомпанії.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько 600 працівників, журналістів і технічних співробітників компанії, підписали звернення на підтримку страйку. Частину з них вже не пропускають у будівлю Белтелерадіокомпанії.

Голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт оголосив, що всі незгодні можуть звільнятися.

17 серпня про готовність долучитися до страйку заявили працівники низки державних підприємств Білорусі.

Заклики до страйку поширилися після того, як 16 серпня в білоруській столиці зібралася значна кількість протестувальників. Це була найбільша акція від початку нинішніх протестів. За різними даними, на вулиці вийшли від 100 до 200 тисяч людей.