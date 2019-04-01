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01 Квітень 2019, Київ 13:40
Новини | Події

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранено військового – Міноборони

Одного військового поранено сьогодні на Донбасі

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На Донбасі від початку поточної доби бойовики здійснили один обстріл. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 прицільний обстріл. З 07:00 ранку ворог розпочав обстріл з гранатометів та стрілецької зброї наших оборонців Кримського. Захисники України застосували у відповідь стрілецьку зброю та протягом півгодини придушили ворожу активність», – розповів Гуцуляк.

За його словами, унаслідок обстрілу поранено одного військового. Його евакуювали до військового мобільного госпіталю.

Війна Росії і вибори в Україні
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Війна Росії і вибори в Україні

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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