Минулої доби бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ – штаб

Минулої доби, 26 березня, бойовики на Донбасі 23 рази обстріляли позиції українських військових, шість разів застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82.

«Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – зазначили у штабі.

Унаслідок обстрілів поранення отримав один український військовий.

«Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил. За даними розвідки, 26 березня вогнем у відповідь одного окупанта було знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано», – мовиться у повідомленні.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявляють про сім обстрілів з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.