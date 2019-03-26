На Донбасі бойовики здійснили 14 обстрілів, один військовий поранений – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі від початку доби 26 березня підтримувані Росією бойовики здійснили 14 обстрілів, чотири з яких відбулися із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, був поранений один український військовий.

«Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються», – ідеться у вечірньому зведенні штабу.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах поблизу пункту пропуску «Оленівка» та селища Доломітного неподалік Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 26 березня.\

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.