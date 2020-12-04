Суд відправив до психлікарні підозрюваного в погрозі підірвати банк у бізнес-центрі «Леонардо»

Печерський районний суд Києва відправив до психіатричної лікарні №3 у Глевасі уродженця Узбекистану Сухроба Карімова, який погрожував підірвати відділення банку бізнес-центру «Леонардо» у Києві 3 серпня, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у коментарі Hromadske.

За її словами, про таке рішення клопотали прокурори. Висновки судово-психіатричної експертизи встановили, що наразі за своїм психічним станом підозрюваний не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Експерти вважають необхідною примусову госпіталізацію, щоб надати чоловіку психіатричну допомогу із суворим наглядом. У прокуратурі наразі не уточнили, чи керував своїми діями чоловік під час захоплення бізнес-центру.

3 серпня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що чоловік зайшов у відділення «Універсал Банку» в бізнес-центрі «Леонардо», заявив, що в нього в рюкзаку вибухівка, і попросив викликати поліцію. Працівники банку покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням. Через кілька годин чоловіка затримали спецпризначенці.

5 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці без права застави.