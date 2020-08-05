Печерський суд Києва взяв під варту чоловіка, який погрожував вибухом у банку

Печерський районний суд Києва 5 серпня взяв під варту громадянина Узбекистан Сухроба Карімова, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва.

Запобіжний захід не передбачає звільнення під заставу.

Раніше затриманому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (частина 1 статті 258 КК України).

3 серпня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що чоловік зайшов у відділення «Універсал Банку» в бізнес-центрі «Леонардо», заявив, що в нього в рюкзаку вибухівка, і попросив викликати поліцію. Працівники банку покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням. Через кілька годин чоловіка затримали спецпризначенці.