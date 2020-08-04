Чоловіку, який погрожував вибухом банку в Києві, повідомлена підозра – прокуратура

Чоловіку, який погрожував вибухом банку в центрі Києві, повідомлена підозра, інформує столична прокуратура зранку 4 серпня.

«Громадянину Узбекістану, який погрожував вибухом в приміщенні банку у центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України)», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці просять Печерський районний суд Києва заарештувати підозрюваного, мотиви якого наразі встановлюються.

3 серпня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що чоловік зайшов у відділення «Універсал Банку» в бізнес-центрі «Леонардо», заявив, що в нього в рюкзаку вибухівка, і попросив викликати поліцію. Працівники банкупокинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням. Через кілька годин чоловіка затримали спецпризначенці.