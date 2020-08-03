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04 серпня 2020, Київ 00:36
Новини | Суспільство

Напад на бізнес-центр: голова НСЖУ звинуватив силовиків у «дискредитації» журналістів

За кількома повідомленнями, правоохоронці використали прикриття журналістів, щоб затримати нападника на бізнес-центр у Києві

Співробітники Служби безпеки України створили ризики для працівників медіа в майбутньому, залучивши їх до затримання нападника в київському бізнес-центрі «Леонардо», заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Єдиний захист журналістів – це репутація професії. Репутація беззбройного збирача інформації. Але те, що сьогодні разом із знімальними групами двох національних телеканалів Zik (журналіст Андрій Лащ) та «1+1» (журналіст – Олександр Загородний) до «київського терориста» привели підставних журналістів з поліції діалогу та СБУ – це не спецоперація. А дискредитація журналістської професії і ризик, що при майбутніх інцидентах зловмисники можуть свідомо цілити по працівниках ЗМІ», – заявив він.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко
Голова НСЖУ Сергій Томіленко

Томіленко також заявив, що «для прикриття спецоперації» використовувалися посвідчення «національного ЗМІ», при цьому назву медіа він не уточнює.

Служба безпеки України наразі не коментувала заяву Томіленка.

Свою участь у операції захоплення нападника та звільнення заручниці під виглядом журналістки також підтвердила керівниця поліції діалогу Вікторія Азарова.

Журналіст каналу «1+1» Олександр Загородний в репортажі «ТСН» також повідомив, що пішов на зустріч із нападником, який захопив заручницю в бізнес-центрі, погодившись на пропозицію СБУ. Відеограф видання «Громадське» Богдан Кутєпов також заявляв, що співробітники СБУ зайшли в захоплене приміщення під прикриттям журналіста та оператора. Сам Кутєпов, однак, всередину потрапити не зміг.

3 серпня о 12:00 до поліції зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район Києва, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що в нього в рюкзаку бомба, і попросив викликати поліцію. Згодом спецпризначенці затримали чоловіка.

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