Напад на бізнес-центр: голова НСЖУ звинуватив силовиків у «дискредитації» журналістів

Співробітники Служби безпеки України створили ризики для працівників медіа в майбутньому, залучивши їх до затримання нападника в київському бізнес-центрі «Леонардо», заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Єдиний захист журналістів – це репутація професії. Репутація беззбройного збирача інформації. Але те, що сьогодні разом із знімальними групами двох національних телеканалів Zik (журналіст Андрій Лащ) та «1+1» (журналіст – Олександр Загородний) до «київського терориста» привели підставних журналістів з поліції діалогу та СБУ – це не спецоперація. А дискредитація журналістської професії і ризик, що при майбутніх інцидентах зловмисники можуть свідомо цілити по працівниках ЗМІ», – заявив він.

Томіленко також заявив, що «для прикриття спецоперації» використовувалися посвідчення «національного ЗМІ», при цьому назву медіа він не уточнює.

Служба безпеки України наразі не коментувала заяву Томіленка.

Свою участь у операції захоплення нападника та звільнення заручниці під виглядом журналістки також підтвердила керівниця поліції діалогу Вікторія Азарова.

Журналіст каналу «1+1» Олександр Загородний в репортажі «ТСН» також повідомив, що пішов на зустріч із нападником, який захопив заручницю в бізнес-центрі, погодившись на пропозицію СБУ. Відеограф видання «Громадське» Богдан Кутєпов також заявляв, що співробітники СБУ зайшли в захоплене приміщення під прикриттям журналіста та оператора. Сам Кутєпов, однак, всередину потрапити не зміг.

3 серпня о 12:00 до поліції зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район Києва, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що в нього в рюкзаку бомба, і попросив викликати поліцію. Згодом спецпризначенці затримали чоловіка.