У Білорусі раптово помер міністр транспорту

Міністр транспорту й комунікацій Білорусі Олексій Авраменко помер на 47 році життя. Про це повідомили державні медіа країни 5 липня.

Олексій Авраменко працював у Мінтрансзв’язку з 2013 року. Спочатку він був заступником міністра, а в січні 2019 року очолив міністерство.

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Причина смерті Олексія Авраменка наразі невідома.

За останній рік це вже третя смерть серед білоруських високопосадовців: 26 листопада 2022 року помер міністр закордонних справ Володимир Макей, 2 квітня цього року – заступник міністра економіки Білорусі Сергій Міцянський.