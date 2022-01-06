Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Блінкен поспілкувався з головою МЗС Казахстану – Держдепартамент США

Ентоні Блінкен у своєму твітері назвав розмову з Тлеуберді «продуктивною»

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 6 січня провів розмову з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді, повідомили в Державному департаменті США.

Блінкен, згідно з повідомленням, під час розмови засвідчив «повну підтримку» мирного врегулювання заворушень та поваги до свободи медіа в Казахстані.

«Секретар також згадав про важливість підтримки стабільності в Європі, зокрема, підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у відповідь на російську агресію», – згадано в повідомленні Департаменту.

Блінкен у своєму твітері назвав розмову з Тлеуберді «продуктивною».

«Ми маємо намір підтримувати конституційні інституції Казахстану та мирне й дипломатичне вирішення суперечок», – заявив він.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав держав Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з проханням посприяти у подоланні «терористичної загрози». Згодом в організації, в якій вирішальним є вплив Росії, повідомили про згоду на введення військ.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG