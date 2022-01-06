Блінкен поспілкувався з головою МЗС Казахстану – Держдепартамент США

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 6 січня провів розмову з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді, повідомили в Державному департаменті США.

Блінкен, згідно з повідомленням, під час розмови засвідчив «повну підтримку» мирного врегулювання заворушень та поваги до свободи медіа в Казахстані.

«Секретар також згадав про важливість підтримки стабільності в Європі, зокрема, підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у відповідь на російську агресію», – згадано в повідомленні Департаменту.

Блінкен у своєму твітері назвав розмову з Тлеуберді «продуктивною».

«Ми маємо намір підтримувати конституційні інституції Казахстану та мирне й дипломатичне вирішення суперечок», – заявив він.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав держав Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з проханням посприяти у подоланні «терористичної загрози». Згодом в організації, в якій вирішальним є вплив Росії, повідомили про згоду на введення військ.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.