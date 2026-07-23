Блогерка Лумер анонсувала можливу зустріч із Зеленським під час візиту до України

Американська блогерка Лора Лумер, ймовірно, матиме зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва – про це вона заявила в своїх соцмережах 23 липня.

«Можливо, я зможу зустрітися з президентом Зеленським, поки перебуваю в Україні», – написала вона в соцмережі X, спитавши в своїх підписників, які питання їй варто поставити голові української держави.





Офіс президента України раніше привітав візит Лумер до Києво-Печерської Лаври, пошкодженої російським ударом. Там її зустріли перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна.

Офіційно на Банковій наразі не анонсували зустрічі Лумер із Зеленським.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив в X із посиланням на обізнаних співрозмовників, що Лора Лумер вже бачилася з президентом України в Києві.

Консервативну блогерку Лору Лумер називають наближеною до президента США Дональда Трампа. На початку свого візиту до Києва вона написала, реагуючи на допис російського телеканалу RT, що раніше «жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди», тому й приїхала в Україну, «щоб на власні очі побачити країну».

Лумер раніше критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США і українську владу.