Bloomberg: Росія вербувала геймерів із ПАР для участі у війні проти України

Росія вербувала південноафриканських геймерів через майданчик Discord, щоб завербувати їх на війну проти України, повідомляє 7 січня Bloomberg.

Агенція знає про двох чоловіків із Південно-Африканської Республіки (ПАР) віком 20 років, які в липні 2024 року вирушили на війну. Обидва вони були шанувальниками комп’ютерної гри Arma 3 і регулярно використовували Discord для спілкування, пише Bloomberg із посиланням на джерело, обізнане з процесом вербування.

Після спілкування з невідомим вербувальником, який представився на Discord як Dash, південноафриканці зустрілися один із одним у Кейптауні, а потім відвідали російське консульство, випливає з листування, яке є в розпорядженні Bloomberg. До Росії вони вирушили через ОАЕ 29 липня. З Dash вони зустрілися в Росії і на початку вересня підписали контракти з міністерством оборони Росії терміном на рік. Їм сказали, що вони потенційно можуть здобути російське громадянство і продовжити освіту, якщо служитимуть в армії.

За словами джерела, після кількох тижнів базової підготовки одного з південноафриканців відправили на фронт в Україну, де він служив помічником гранатометника. Востаннє він виходив на зв’язок зі своєю родиною 6 жовтня. 17 грудня 2024 року його друг повідомив родині, що чоловік загинув у бою. Місце перебування другого завербованого громадянина ПАР невідоме.

Згідно з медичною довідкою від 10 січня 2025 року, отриманою родиною, чоловік загинув 23 жовтня в Луганській області.

У листопаді 2025 року Bloomberg писав, що дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми Дудузіла Зума-Самбудла вербувала чоловіків із ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України. За даними агенції, депутатка парламенту ПАР Дудузіла Зума завербувала близько 20 молодих чоловіків, які в липні 2025 року вирушили до Росії. Вона переконала чоловіків, що вони поїдуть на курси підготовки охоронців, щоб у майбутньому працювати в партії її батька.

Влада ПАР на початку листопада розпочала розслідування через вербування жителів країни до армії РФ для участі у війні проти України. В офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси заявили, що по допомогу звернулися 17 південноафриканців, які перебувають в Україні. За даними місцевих ЗМІ, Джейкоб Зума 11 листопада написав листа міністру оборони Росії Андрію Бєлоусову з проханням вивести з фронту 18 південноафриканців, яких ввели в оману.