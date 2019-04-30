Бойко пропонує притягнути Реву до кримінальної відповідальності через інтерв’ю ВВС

Екс-кандидат у президенти, засновник «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко заявив, що Андрій Рева має бути звільнений із посади міністра соціальної політики України та притягнений до кримінальної відповідальності через свої висловлювання в інтерв’ю ВВС.

«Заяви міністра соцполітики Андрія Реви, який в інтерв’ю BBC World News назвав жителів непідконтрольної частини Донбасу «мерзотою», виходять за всі можливі й неможливі рамки. Це не перша подібна заява держчиновника», – написав Бойко на сторінці у Facebook.

За словами Бойка, його політична сила у найближчі дні зареєструє у Верховній Раді постанову про недовіру нинішньому уряду.

Раніше сьогодні і лідер парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко висловилася за відставку Реви, який, на її думку, в інтерв’ю ВВС назвав жителів окупованих територій Донбасу «мерзотниками».

Сам міністр Андрій Рева раніше цього тижня стверджував у Facebook, що його слова вирвані з контексту. Міністр запевнив, що в жодному разі не вважає «мерзотниками» тих українських громадян, хто свідомо не допомагає окупантам і які просто стали їх заручниками, винними у ситуації, що склалася.

Кілька засобів інформації з посиланням на опублікований журналісткою ВВС Ольгою Мальчевською сюжет поширили повідомлення про те, що міністр соціальної політики Андрій Рева образив людей, які проживають на окупованих територіях і змушені перетинати лінію розмежування на Донбасі.