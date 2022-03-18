У Болгарії затримали колишнього прем’єра Бойка Борисова

Колишній прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов був затриманий пізно ввечері 17 березня в рамках поліцейської операції, пов’язаної з розслідуванням прокуратури ЄС, повідомило болгарське Міністерство внутрішніх справ.

Також були затримані колишній міністр фінансів Владислав Горанов, ексголова бюджетної комісії парламенту Менда Стоянова і медіарадниця Борисова Севдаліна Арнаудова, йдеться у повідомленні міністерства.

«Проводиться масштабна операція у зв’язку зі 120 справами Європейської прокуратури в Болгарії. За багатьма адресами проводяться обшуки та вилучення», – йдеться в повідомленні.

62-річний Борисов зараз очолює опозиційну правоцентристську партію «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ).

У міністерстві не повідомили подробиць, але громадське телебачення BNT повідомило, що справи стосуються «зловживанням допомогою ЄС».

Обшуки тривали за багатьма адресами по всій країні.

«Ніхто не є вищим за закон», – написав у фейсбуці новий прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

Новостворена антикорупційна партія Петкова перемогла на загальних виборах у Болгарії минулого року на платформі «нульової терпимості до корупції».

Операція пройшла після візиту до Софії 16-17 березня головного прокурора ЄС Лаури Ковеші. Вона високо оцінила «рішучість, лідерство та переконливе бачення Петкова щодо боротьби з корупцією».

«Зараз настав час, щоб відповідні органи Болгарії об’єдналися з нами, в тому числі в особливо чутливих справах», – сказала Ковеші.

«Для цього ми існуємо, тому ми тут», – додала вона і уточнила, що європейська прокуратура розпочала 120 розслідувань щодо шахрайства з грошима ЄС, пов’язаних із державними тендерами, сільськогосподарськими субсидіями, будівництвом і фондами для відновлення від COVID-19.

Протягом багатьох років Борисова кілька разів звинувачували в корупції, але він заперечував будь-які правопорушення.