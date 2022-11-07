У Болгарії відзначили поліцейських, які знайшли тіло загиблого українського пілота Матюшенка

У Болгарії нагородили начальника підрозділу та інспекторку поліції міста Царево, які розшукали тіло загиблого над Чорним морем українського пілота Михайла Матюшенка, передають місцеві медіа.

Йдеться про головного інспектора відділу розшуку Христо Ілчева та інспекторку Светлу Димитрову.

Як повідомляє болгарська служба Радіо Свобода, тіло знайшли у вересні – воно спливло на поверхню води біля узбережжя Болгарії.

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Після цього співробітники Міністерства внутрішніх справ країни зв’язалися з представниками посольства України в Болгарії, аби отримати додаткові дані для встановлення особи загиблого.

61-річний Михайло Матюшенко очолював групу льотчиків, відомих як «привиди Києва», і загинув у небі над Чорним морем під час виконання бойового завдання у повітряному бою в червні цього року. Його поховали в Бучі на початку жовтня.

У квітні Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляло, що «привид Києва» – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це, швидше, – збірний образ пілотів 40-ої бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають».