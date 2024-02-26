Денков: Болгарія і надалі надаватиме Україні військову допомогу, а безпекову угоду обговорюватимуть

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що питання безпекової угоди з Україною обговорюватимуть, Софія надаватиме військову допомогу Києву і надалі.

«Питання щодо підписання гарантій безпеки обговорюватимуть, відбуватимуться консультації, і ми ухвалимо рішення. Ми жодного дня не зупинялися в допомозі Україні. Ми і далі її надаватимемо незалежно від підписання тих чи тих документів – як у рамках спільних зусиль ЄС і НАТО, так і на основі двосторонніх угод. Допомога для України – це допомога для Європи і Болгарії», – заявив він на пресконференції у Києві.

Денков не розголошував деталей підтримки, але зазначив, що щоразу, коли відбуваються зустрічі з українською стороною, обговорюється військова допомога.

«Болгарія – одна з країн, які підтримали декларацію G7. У рамках декларації і наших двосторонніх зусиль ми постійно нарощуємо нашу підтримку і у сфері дипломатії (запрошення до ЄС і НАТО), і у сфері військово-технічної допомоги, ми щодня перевіряємо, які у вас потреби і які наші можливості», – зазначив болгарський прем’єр.

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Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, а також члени уряду країни прибули до столиці України вранці 26 лютого. Повідомлялося, що своїм візитом вони хотіли підкреслити свою підтримку «української формули справедливого, всеосяжного і тривалого миру».

На початку грудня 2023 року Національні збори (парламент) Болгарії підтримали надання Україні додаткової військової допомоги, можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на F-16, а також дозвіл обмеженій кількості українських військових (до 160 осіб на рік) на транзит або перебування в Болгарії для навчання. Також парламент схвалив надання Україні несправних, застарілих і надлишкових для Болгарії ракет протиповітряної оборони.

Постачання озброєнь Україні від початку російського вторгнення викликають дискусії в Болгарії. Президент країни Румен Радев був проти надання військової допомоги Україні одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.