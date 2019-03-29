Болгарська делегація в Києві висловила підтримку євроінтеграції України – МЗС

Заступник Міністра закордонних справ Болгарії Юрій Штерк відвідав Київ і зустрівся із українським колегою, заступником голови МЗС України Василем Боднарем, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«Болгарська сторона підтвердила незмінність своєї підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України, продовження санкційної політики ЄС проти РФ, зусиль нашої держави та міжнародного співтовариства, спрямованих на стабілізацію ситуації на Сході України та де-окупації Криму, а також звільнення українських політичних заручників і військовополонених українських моряків», – йдеться в повідомленні.

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Також, згідно з заявою, Боднар і Штерк обговорили подальшу співпрацю в рамках міжнародних організацій, а також в галузі сфери освіти і захисту прав національних меншин в Україні та Болгарії.