CNN: Мін’юст має звернутися до суду присяжних з проханням висунути звинувачення ексраднику Трампа Болтону

Міністерство юстиції має звернутися до федерального великого журі присяжних в штаті Меріленд з проханням висунути звинувачення проти Джона Болтона, колишнього радника президента Дональда Трампа з питань національної безпеки, повідомляє СNN з посиланням на декілька джерел.

Головний прокурор у справі Болтона прибув до суду в Грінбелті незадовго до 13:30 у четвер, щоб зустрітися з журі присяжних – вона проводила там слухання з інших питань протягом усього ранку.

Болтон перебуває під слідством за підозрою в незаконному поводженні з секретною інформацією.

Раніше джерела повідомили CNN, що частина розслідування Міністерства юстиції зосереджена на нотатках, які він робив для себе в електронній пошті AOL – іноді записуючи підсумки своїх дій, як у щоденнику, – коли працював на Трампа.

Цього літа агенти ФБР виконали ордер на обшук будинку Болтона в штаті Меріленд і його офісу у Вашингтоні. Згідно з судовими документами, агенти вилучили низку документів з позначками «секретно», «конфіденційно» і «засекречено», зокрема деякі з них стосувалися зброї масового знищення.

Болтон, який із 2019 року не обіймав посад в уряді, критикує Трампа в тому числі за недостатню жорсткість щодо Росії.

У 2020 році, через рік після того, як Трамп під час першого терміну звільнив його з посади, Болтон опублікував книгу, в якій різко критикував свого колишнього керівника. Представники адміністрації Трампа вимагали вилучення з книги низки фрагментів, стверджуючи, що Болтон розкриває в них конфіденційні деталі. Проти Болтона було розпочато офіційне розслідування, але наступний президент Джо Байден зупинив його.