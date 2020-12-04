Секретарем Київради став радник Кличка Бондаренко, про чий підробний диплом писали «Схеми»

Радник міського голови Києва Віталія Кличка і депутат від «УДАРу» Володимир Бондаренко став його заступником і секретарем Київської міської ради. Про це столична влада повідомила 3 грудня.

За повідомленням, кандидатуру Бондаренка підтримали 114 депутатів Київської міської ради.

Кандидатуру свого радника запропонував Кличко, назвавши його людиною «компетентною і ефективною».

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«Я переконаний, що Володимир сумлінно виконуватиме свої обов’язки та робитиме все, щоб Київрада працювала злагоджено і в інтересах киян», – цитує мера Києва пресслужба КМДА.

У 2017 році Віталій Кличко звільнив Володимира Бондаренка з посади керівника апарату Київської адміністрації після розслідування «Схем» про його підроблений дипломом юриста.

Втім, 2018-го Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурора звільнив Бондаренка від кримінальної відповідальності за використання підробленого диплома про освіту «через закінчення строків давності».