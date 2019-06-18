Джонсон виграв другий тур виборів лідера Консервативної партії

Екс-міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон переміг у другому турі виборів лідера Консервативної партії. Про це повідомляє ВВС.

Джонсона підтримали 126 депутатів-торі, що на 80 більше, ніж його найближчого конкурента – Джеремі Ганта, який також раніше обіймав посаду глави МЗС.

Окрім у наступному етапі виборів візьмуть участь міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт і міністр навколишнього середовища Майкл Гоув. Припинив боротьбу екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб.

Наступні етапи виборів відбудуться 19 та 20 червня. За підсумками голосувань депутатів торів відсіюватимуть по одному кандидату. Коли претендентів залишиться двоє, лідера партії обиратимуть вже близько 160 тисяч членів Консервативної партії.

Переможець посяде крісло прем’єр-міністра Великобританії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей офіційно покинула посаду голови Консервативної партії. Вона продовжуватиме виконувати обов’язки голови уряду, доки партія не обере нового прем’єра.

Мей заявила про свій намір піти у відставку після того, як вона не змогла погодити з британським парламентом угоду щодо «Брекзиту» – виходу Великої Британії з Європейського союзу.