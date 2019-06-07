Тереза Мей залишає посаду голови Консервативної партії

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 7 червня залишає посаду лідерки Консервативної партії. Вона все ще виконуватиме обов’язки голови уряду, доки партія не обере її наступника.

Відставка Мей дає початок боротьбі за крісло прем’єр-міністра серед 11 членів парламенту, які висунули свої кандидатури для участі у двоетапному процесі виборів, що почнуться 10 червня.

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62-річна Мей має 7 червня підтвердити свою відставку у листі до Комітету членів Консервативної партії – парламентській групі консерваторів, також відомому як Комітет 1922.

Протягом наступних двох тижнів 313 парламентарів Консервативної партії повинні провести кілька етапів голосування, щоб звузити коло кандидатів на посаду свого лідера до двох кандидатів. Нового лідера оберуть голосуванням серед близько 125 тисяч членів партії. Очікується, що він також посяде посаду прем’єр-міністра Великої Британії. Загальне голосування для цього не проводиться.

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Серед фаворитів на посаду прем’єр-міністра – колишній міністр закордонних справ та відомий прихильник Брекзиту Борис Джонсон.

У квітні 2019 року Лондон від Євросоюзу отримав шестимісячне відтермінування виходу з блоку для погодження угоди з британським парламентом. Новий дедлайн Брекзиту – 31 жовтня 2019 року.

Мей заявила про свій намір піти у відставку після того, як вона не змогла погодити з британським парламентом угоду щодо «Брекзиту» – виходу Великої Британії з Європейського союзу.