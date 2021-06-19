Проїзд із Києва в напрямку Борисполя обмежать з 23 червня через ремонт

Проїзд із Києва в напрямку Борисполя буде частково обмежений від 23 червня через ремонт дороги, повідомила у фейсбуці пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль» з посиланням на «Укравтодор».

«У вівторок, 22 червня, стартує ремонт дороги до міжнародного аеропорту «Бориспіль»… Йдеться про 18-кілометрову ділянку, котра веде від Києва до МА «Бориспіль». З 23 червня проїзд буде тимчасово закритий у напрямку міста Бориспіль. Рух у два боки буде здійснюватися по проїзду у напрямку Києва», – йдеться в повідомленні.

В аеропорту попередили, що через ремонтні роботи дорога до «Борисполя» може займати більше часу ніж зазвичай, і порадили виїжджати заздалегідь.

За попередньою інформацією, ремонтні роботи планують завершити до 20 серпня.