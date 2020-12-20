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20 грудня 2020, Київ 13:58
Новини | Міжнародні

Перші за 12 років місцеві вибори відбуваються в боснійському місті Мостар

Голосування в місті Мостар, Боснія та Герцеговина, 20 грудня 2020 року

Етнічно розділене місто Мостар на півдні Боснії та Герцеговини проводить 20 грудня перші за останні 12 років місцеві вибори. Голосування відбувається на тлі побоювань, що сплеск заражень коронавірусною інфекцією може утримати вдома багатьох виборців.

35 депутатів будуть обрані відповідно до нових правил виборів. Згодом ці депутати проголосують за визначення наступного мера Мостара.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і закриються о 19:00. Попередні результати очікуються близько опівночі.

Мостар: тоді і зараз
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Мостар: тоді і зараз

Двадцять років тому, 9 листопада 1993-го, один із культурних скарбів Боснії і Герцеговини став жертвою війни. Старий міст у Мостарі, побудований 1566 року за часів Османської імперії, було знищено снарядами, випущеними з позицій боснійських хорватів, які боролися проти босняків-мусульман. У 2004 році, через дев’ять років після війни, на місці старого збудували новий міст. Він став символом відновлення міста.

Число випадків COVID-19 та пов’язаних із цим смертей у Боснії та Герцеговині різко зросло протягом останніх тижнів, зараз органи охорони здоров'я повідомляють про 105 тисяч заражень, у тому числі понад 3600 летальних випадків. Для зменшення ризику зараження виборці на дільницях мають дотримуватися дистанції, носити маски для обличчя та мити руки. Також вимірюється температура виборців, а дільниці регулярно дезінфікуються.

Місцеві вибори відбулися 15 листопада у решті населених пунктів Боснії та Герцеговини, опозиційні партії виграли у двох найбільших містах балканської країни.

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