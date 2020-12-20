Перші за 12 років місцеві вибори відбуваються в боснійському місті Мостар

Етнічно розділене місто Мостар на півдні Боснії та Герцеговини проводить 20 грудня перші за останні 12 років місцеві вибори. Голосування відбувається на тлі побоювань, що сплеск заражень коронавірусною інфекцією може утримати вдома багатьох виборців.

35 депутатів будуть обрані відповідно до нових правил виборів. Згодом ці депутати проголосують за визначення наступного мера Мостара.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і закриються о 19:00. Попередні результати очікуються близько опівночі.

Число випадків COVID-19 та пов’язаних із цим смертей у Боснії та Герцеговині різко зросло протягом останніх тижнів, зараз органи охорони здоров'я повідомляють про 105 тисяч заражень, у тому числі понад 3600 летальних випадків. Для зменшення ризику зараження виборці на дільницях мають дотримуватися дистанції, носити маски для обличчя та мити руки. Також вимірюється температура виборців, а дільниці регулярно дезінфікуються.

Місцеві вибори відбулися 15 листопада у решті населених пунктів Боснії та Герцеговини, опозиційні партії виграли у двох найбільших містах балканської країни.