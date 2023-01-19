Боснійський суд засудив колишнього сербського командувача до 15 років тюрми за воєнний злочин

Колишній командир армії боснійських сербів був засуджений до 15 років ув’язнення за співучасть у викраденні та вбивстві 20 цивільних осіб, яких зняли з поїзда, а потім катували та вбили під час боснійської війни 1992-95 років, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Суд Боснії і Герцеговини 19 січня постановив, що Бобан Інджич брав участь у вбивствах, і засудив його. Таким чином завершився судовий процес щодо воєнного злочину, скоєного 30 років тому, який почався в 2015 році. Інджічу подовжили арешт після винесення вироку першої інстанції, який можна оскаржити.

Суд дійшов висновку, що Інджич був частиною групи боснійських сербських солдатів і парамілітарних бійців, які влаштували засідку на поїзд і викрали 20 пасажирів у лютому 1993 року.

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Спочатку Інджича звинувачували разом із вісьмома іншими членами того ж військового підрозділу, але судові процеси розділили, оскільки Інджича засудили в Сербії за спричинення ДТП. Після відбуття покарання за цей злочин суд над ним продовжився в суді Боснії та Герцеговини.

Боснійський державний суд визнав винними сімох товаришів Інджича в жовтні 2022 року та засудив кожного до 13 років ув’язнення.

Обрада Полугу, Новака Полугу, Радоїцу Рістіча, Петка Інджича, Міодраґа Міташиновича, Драґана Шековіча та Олівера Крсмановіча визнали винними у співучасті у воєнному злочині. Міташинович втік до винесення вироку і досі перебуває на волі.

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Суд виправдав їх командира Луку Драґічевича. За словами судді, прокурор не довів, що Драґічевич наказував Бобану Інджичу катувати та вбивати мирних жителів.

Йдеться про інцидент на залізничній станції Стрпці поблизу кордону з Сербією 27 лютого 1993 року. Озброєні серби зупинили там потяг і зняли з нього 20 пасажирів, переважно мусульман.

Сербські воєнізовані солдати привезли чоловіків до Вишеграда у східній Боснії, де вони катували та вбили їх усіх, кинувши їхні тіла в річку Дріна. Найстаршій жертві було 59 років, а наймолодшій – 16.

Усі жертви походили з переважно мусульманського району Санджак на півдні Сербії, який межує з Боснією. Вдалося знайти останки лише чотирьох жертв.