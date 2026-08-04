Понад 220 боїв на фронті. Генштаб ЗСУ повідомив про інтенсивні бої на трьох напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найінтенсивніші бої минулої доби були на Костянтинівському напрямку – тут війська РФ здійснили 35 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки.

На Покровському та Слов’янському напрямках було 44 штурми біля населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік населених пунктів Нове Шахове, Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне, Миколаївка й Рай-Олександрівка.

По 13 атак противник провів на Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська на початку серпня продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу, оскільки українські війська контратакували в цьому районі.

У звіті ISW також пишуть, що українські війська завдають ударів по пунктах управління безпілотниками в ближньому тилу сил РФ на південь від Костянтинівки – ймовірно, частково для того, щоб перешкодити продовженню російських ударів по українських логістичних маршрутах.

У звіті, оприлюдненому 30 липня, американський Інститут вивчення війни зазначав, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії.

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.



