Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби зафіксували понад 200 боїв

На фронті від початку цієї доби вже зафіксували 215 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.



На Покровському та Гуляйпільському напрямках відбулося по 27 російських атак. Війська РФ намагалися прорвати українську оборону в районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного. Дотепер тут триває три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку були атаки противника біля Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського та Чарівного, ще п'ять боїв продовжуються.

Сили оборони успішно відбили 14 спроб противника просунутися на Лиманському напрямку, 11 спроб – на Слов’янському напрямку, а також по 10 російських штурмів на Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

Бойові дії також фіксували на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника сьогодні не було.

За оцінкою ISW, з грудня 2025-го по травень 2026 року російська армія загалом отримала контроль над 40,64 квадратними кілометрами в Україні й втратила 281,1 квадратних кілометра.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.



