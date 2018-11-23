Бойовики відкривали вогонь чотири рази 22 листопада – штаб

Підтримувані Росією бойовики чотири рази відкривали вогонь 22 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

«Збройні формування Російської Федерації здійснювали обстріли оборонних укріплень Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі півночі Горлівки 22 листопада. Бойовики «ЛНР» стверджують, що Збройні сили України минулої доби двічі порушили «режим тиші».

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.