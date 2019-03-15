Бойовики тричі з початку доби відкривали вогонь на Донбасі – ООС

Підтримувані Росією бойовики від початку поточної доби і до 18-ї години п’ятниці тричі відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, інформує штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, під обстріли з боку бойовиків потрапили райони поблизу Новоселівки Другої, Новозванівки та Кримського.

«Втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – йдеться в повідомленні.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли упродовж 15 березня не вказують. Натомість донецькі бойовики стверджують, що ЗСУ за поточний тиждень 52 рази порушили режим тиші, а луганські бойовики кажуть, що ЗСУ за цей тиждень випустили в бік захоплених сепаратистами територій 260 боєприпасів.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.