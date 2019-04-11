ООС: троє українських військових поранені на Донбасі, один – із початку доби

Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків троє українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі, зокрема двоє постраждали 10 квітня і один – з початку поточної доби, інформує штаб операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, напередодні сепаратисти стріляли 9 разів з різних видів зброї, в тому числі тричі – з забороненої Мінськими домовленостями. Сьогодні бойовики відкрили вогонь один раз (в районі Водяного) з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – йдеться в повідомленні штабу.

В сепаратистському угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в 5 обстрілах за минулу добу, в угрупованні «ДНР» зведених даних за 10 квітня на захоплених бойовиками територіях Донеччини не вказують.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.