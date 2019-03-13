Бойовики минулої доби тричі стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб

Підтримувані Росією бойовики минулої доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, жоден український військовослужбовець не постраждав, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

Згідно з повідомленням, бойовики три рази стріляли з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Під вогонь потрапили території поблизу Павлополя, Авдіївки та Кримського.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано», – повідомили у штабі.

Бойовики з угруповання «ДНР» про обстріли не повідомляють, в угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ в шести обстрілах територій, захоплених бойовиками на Луганщині.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.