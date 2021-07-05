Клименко призначив службове розслідування щодо інциденту з депутатом Брагаром

Голова Національної поліції України Ігор Клименко призначив службове розслідування щодо інциденту з народним депутатом Євгеном Брагаром. Про це Клименко повідомив у фейсбуці.

«Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь в конфлікті, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов’язків. Я особисто зустрівся з Євгеном Брагаром і вислухав його позицію», – написав Клименко.

За його словами, Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України збирає всі наявні відеозаписи і свідчення, щоб встановити повну й об’єктивну картину події. Адже боді-камери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції.

3 липня працівники Нацполіції запідозрили Євгена Брагара в керуванні автом у стані наркотичного сп’яніння.

За даними поліції, результати експертизи будуть через кілька днів.

Сам Брагар заявив, що працівники Нацполіції натякали на хабар.

«Мене зупинили патрульні поліцейські у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номери. Патрульні не представились та почали одразу хамити. Декілька разів із вимкененою боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто перебуваю у стані наркотичного сп’яніння (яке, на відміну від алкогольного сп’яніння, перевіряється досить довго)», – написав Брагар у фейсбуці.

Він додав, що готує заяву до Державного бюро розслідувань щодо цих патрульних.