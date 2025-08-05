У Бразилії під домашній арешт відправили експрезидента Болсонару

Верховний суд Бразилії санкціонував домашній арешт колишнього президента країни Жаїра Болсонару. Йому також заборонили візити відвідувачів, крім найближчих родичів. Крім того, за рішенням суду, всі мобільні телефони мають бути вилучені з його будинку.

Суддя Александр де Мораєс ухвалив, що Болсонару порушив заборону на публікацію в соціальних мережах і використав акаунти своїх союзників – зокрема, трьох синів-депутатів – для поширення повідомлень з «очевидним змістом, спрямованим на заохочення та підбурювання до нападів на Верховний суд і очевидну підтримку іноземного втручання в судову владу Бразилії», повідомляє Globo.

Одне з таких повідомлень на сторінці його сина, сенатора Флавіу Болсонару, стосувалося акцій на підтримку Болсонару в різних містах країни. Під час мітингу Флавіу увімкнув батька на гучний зв’язок, щоб той звернувся до публіки в Ріо-де-Жанейро. Потім Флавіу Болсонару опублікував відео, на якому його батько, перебуваючи вдома, звертається до своїх прихильників.

Захист колишнього президента заперечує це, стверджуючи, що Болсонару не порушував заборон, встановлених для нього раніше.

У жовтні 2022 року Болсонару програв вибори президента. Через тиждень після інавгурації нового глави держави Лули да Сілви прихильники Болсонару влаштували заворушення, під час яких увірвалися до будівель парламенту та Верховного суду, а також до президентського палацу. Сотні людей були затримані. Наразі Болсонару звинувачують у спробі державного перевороту.

У липні 2025 року Верховний суд призначив для Болсонару обмежувальні заходи, пояснивши їх тим, що він перешкоджає розслідуванню. Серед цих заходів були носіння електронного браслета, заборона залишати будинок у нічний час та у вихідні й заборона на публікації в соцмережах.

Рішення Верховного суду, як зазначає Globo, додає напруженості у відносинах Бразилії зі США. Наприкінці липня запроваджені американським лідером Дональдом Трампом мита щодо Бразилії сягнули 50%. Причиною такої високої ставки стало саме переслідування Болсонару, писала агенція Reuters. У Верховному суді Бразилії це розцінили як шантаж.