У Бразилії госпіталізували експрезидента Болсонару

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували 23 серпня для «звичайних обстежень». Вони пов’язані з проблемами зі здоров’ям, спричиненими ножовим нападом під час кампанії 2018 року, повідомив його адвокат.

Як інформує AFP, 68-річний Болсонару зареєструвався в приватній лікарні в Сан-Паулу, Vila Nova Star, де ультраправий політик раніше проходив лікування.

«Мета полягає в тому, щоб оцінити його клінічний стан, головним чином його травну систему, кишковий тракт, спайки, черевну грижу та рефлюкс», – вказав адвокат і соратник Болсонару Фабіо Вайнгартен.

Болсонару мав численні проблеми зі здоров’ям після того, як зазнав ножового поранення в живіт на мітингу під час кампанії, яка привела його до влади. Йому провели чотири операції після нападу, скоєного чоловіком, якого пізніше вважали психічно непридатним постати перед судом. Чоловіка, якого називають «тропічним Трампом», відтоді кілька разів госпіталізували через різні проблеми.

Болсонару, якого в січні змінив нап посаді лівий поліьтик Луїс Інасіо Лула да Сілва, стикається з численними розслідуваннями за корупцію та зловживання службовим становищем. У червні виборчі органи заборонили йому балотуватися на посаду на вісім років через його недоведені заяви про широко поширене шахрайство у виборчій системі Бразилії.