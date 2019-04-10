Лідери ЄС збираються на екстрений саміт щодо Brexit

Лідери Європейського союзу збираються в Брюсселі 10 квітня на екстрений саміт щодо «Брекзиту» – за два дні до того, як Британія мала покинути ЄС, так і не ратифікувавши угоду про вихід.

Напередодні саміту агентство Reuters повідомило, що лідери 27 інших країн ЄС, які зібралися в Брюсселі, готові надати другу відстрочку для Brexit. Але вони можуть висловити вимогу щодо продовження відстрочки на пізніший, ніж 30 червня термін, про який просить британська прем’єр Тереза Мей.

Попередній проект рішення саміту передбачає, що ЄС може дати вдруге відстрочку Лондону, якщо той «буде сприяти виконанню завдань Євросоюзу і утримається від будь-яких заходів, які можуть загрожувати досягненням цілей ЄС».

Чиновник в кабінеті президента Франції Емманюеля Макрона заявив ввечері 9 квітня, що, якщо Британії буде надана відстрочка, вона не повинна брати участь в переговорах щодо бюджету ЄС чи у виборі наступного президента виконавчої комісії ЄС. Будучи повноправним членом ЄС, Великобританія все ще має право накладати вето на основні політичні рішення ЄС.

9 квітня британський парламент 420 голосами проти 110 схвалив пропозицію прем’єр-міністра Терези Мей, щоб попросити Євросоюз перенести дату виходу країни з ЄС з 12 квітня на 30 червня.

Це сталося після того, як парламент остаточно схвалив законопроект, що вимагає від прем’єра домагатися перенесення дати Brexit, щоб уникнути виходу з ЄС без угоди.