Британія хоче брати участь у розробці «Кримської платформи»

Парламентський заступник державного секретаря Великої Британії з питань європейського сусідства і Північної та Південної Америки Венді Мортон написала на своїй сторінці в твітері, що сподівається на участь в розробці міжнародної «Кримської платформи» для деокупації українського півострова.
«Сподіваємося на співпрацю з Україною в процесі розробки міжнародної «Кримської платформи» у відповідь на анексію Росією регіону. Добре поговорили з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джеппар про цю найважливішу галузь сьогодні. Велика Британія не визнає незаконну анексію Росії. Крим – це Україна», – наголосила Мортон.
Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що на саміт «Кримської платформи» приїдуть представники 30 країн.
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-ї річниці Незалежності України.
Речник МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримської платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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