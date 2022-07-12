На посаду прем’єра Британії претендують вісім людей – ЗМІ

У Великій Британії наразі на посаду лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра претендують вісім людей.



Як повідомляє Sky News, претендують колишній міністр фінансів Ріші Сунак, чинна міністерка закордонних справ Ліз Трасс, Джеремі Гант, Надхім Захаві, парламентарі Пенні Мордонт, Том Тугендхат, Кемі Баденох, генеральний прокурор Англії і Уельсу Суелла Бравермен.



Незадовго до того, як список було оголошено, Саджид Джавід і Рехман Чішті заявили, що виходять із змагань, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів. Раніше Грант Шеппс вийшов із перегонів.



Лідерська кампанія офіційно стартувала о 12:00 12 липня.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Після оголошення про відставку Джонсон пообіцяв, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією.

«Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде потрібно», – сказав Джонсон.

Борис Джонсон залишатиметься на посаді прем’єра, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і лідер британського уряду. За даними BBC, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться влітку, а офіційне оголошення нового прем’єр-міністра відбудеться на початку жовтня.

58-річний Джонсон прийшов до влади в грудні 2019 року.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.