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Британія: у аеропорту Хітроу затримали чоловіка через сліди урану

Аеропорт Хітроу, липень 2022 року (ілюстраційне фото)

У лондонському аеропорту Хітроу чоловіка заарештували через виявлені сліди урану, повідомила міська поліція Лондона 15 січня.

«Виявлення дуже невеликої кількості урану в пакеті в аеропорту Хітроу викликає занепокоєння, але це свідчить про ефективність процедур і перевірок, які проводяться разом із нашими партнерами для виявлення такого типу матеріалу», – йдеться в коментарі очільника поліції Річарда Сміта.

За даними поліції наразі цей інцидент не пов’язаний із «будь-якою загрозою для суспільства».

За даними деяких медіа, пакет із ураном був адресований громадянам Ірану у Великій Британії, він походить із Пакистану і прибув до Хітроу рейсом із Оману.

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