Британська розвідка: Росія розосереджує Чорноморський флот

РФ розосереджує Чорноморський флот та виводить частину своїх кораблів із баз дислокацій, зазначає британська розвідка в твітері.

Так, 11 січня з порту в Новоросійську вийшла група із не менше ніж десятьма кораблями. Ймовірно, Росія таким чином намагається розосередити флот, уточнили в розвідці.

«Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій.

«Чорноморський флот здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями», – додали у Міноборони Британії.

22 грудня на борту крейсера «Адмірал Кузнєцов», який стоїть у доках заводу «Звездочка» в російському Мурманську, сталась пожежа. Загорання сталося під час ремонтних робіт, вогонь вже загасили. За попередніми даними, осередком вогню була зона, де розташовані каюти на лівому борту.