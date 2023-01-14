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Британська розвідка: Росія розосереджує Чорноморський флот

РФ розосереджує Чорноморський флот та виводить частину своїх кораблів із баз дислокацій, зазначає британська розвідка

РФ розосереджує Чорноморський флот та виводить частину своїх кораблів із баз дислокацій, зазначає британська розвідка в твітері.

Так, 11 січня з порту в Новоросійську вийшла група із не менше ніж десятьма кораблями. Ймовірно, Росія таким чином намагається розосередити флот, уточнили в розвідці.

«Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій.

«Чорноморський флот здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями», – додали у Міноборони Британії.

22 грудня на борту крейсера «Адмірал Кузнєцов», який стоїть у доках заводу «Звездочка» в російському Мурманську, сталась пожежа. Загорання сталося під час ремонтних робіт, вогонь вже загасили. За попередніми даними, осередком вогню була зона, де розташовані каюти на лівому борту.

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